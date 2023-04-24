В захваченных Ровеньках Луганской области произошел сильный пожар на нефтебазе

По данным оккупантов, якобы ЧП произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата, из-за чего якобы случилась "разгерметизация с последующим горением резервуара" на нефтебазе в Ровеньках.

"По прибытию наблюдалось открытое горение резервуара с легко воспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении.

Оккупанты признали, что "существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары".

"Одновременно с тушением пожара производилось охлаждение рядом расположенных емкостей. Пожар был ликвидирован в 05.40", - констатировали они.

Оккупанты уверяют, что жертв и пострадавших из-за пожара нет.

Отметим, Ровеньки Луганской области временно захвачены российскими оккупантами с мая 2014 года.