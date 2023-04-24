В захваченных Ровеньках Луганской области произошел сильный пожар на нефтебазе

Около трех часов ночи в понедельник, 24 апреля, во временно оккупированных Ровеньках Луганской области произошел масштабный пожар на местной нефтебазе, который тушили больше трех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным оккупантов, якобы ЧП произошло в результате атаки беспилотного летательного аппарата, из-за чего якобы случилась "разгерметизация с последующим горением резервуара" на нефтебазе в Ровеньках.
"По прибытию наблюдалось открытое горение резервуара с легко воспламеняющейся жидкостью", - говорится в сообщении.
Оккупанты признали, что "существовала угроза перекидывания огня на рядом стоящие резервуары".
"Одновременно с тушением пожара производилось охлаждение рядом расположенных емкостей. Пожар был ликвидирован в 05.40", - констатировали они.
Оккупанты уверяют, что жертв и пострадавших из-за пожара нет.
Отметим, Ровеньки Луганской области временно захвачены российскими оккупантами с мая 2014 года.
Напомним, во временно оккупированном россиянами Севастополе раздались взрывы 24 апреля. Якобы оккупированный россиянами полуостров атаковали надводные беспилотники.
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