Заходили в окупований Крим: Україна арештувала понад 30 суден

Прокуратура встановила ще 32 судна, які незаконно заходили до окупованого Росією Криму. На ці судна наклали арешт.

Про це повідомила прокуратура АР Криму.

Тепер прокуратура планує направити до українського бюро Інтерполу запит для внесення цих суден до бази розшуку, а також направити запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу в арешті суден-порушників.

Як нагадали у прокуратурі, з липня 2014 року усі гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

"Заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого півострова кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден", - наголосили у прокуратурі.

У прокуратурі уточнили, що порушують українське законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи - Сирії, Єгипту та Лівану.

Нагадаємо, до цього в Офісі генерального прокурора України повідомляли про арешт понад 100 літаків, які незаконно літали в окупований Крим. Ці літаки порушували норми міжнародного права.