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На западе и севере умеренные дожди, местами в стране туман: погода на завтра

Воскресенье 31 декабря 2023 17:01
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На западе и севере умеренные дожди, местами в стране туман: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 1 января, в западных и северных областях возможны умеренные дожди. Местами в стране туман.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. В западных, днем и в северных и Винницкой областях умеренный дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

В центральных и южных областях ночью и утром местами туман
Отмечается, что ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до +4 ночью и от +4 до +7 днем;
  • на севере будет колебаться от -2 до +1 ночью и от +2 до +6 днем;
  • на юге будет колебаться от 0 до +4 ночью и от +8 до +11 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до +2 ночью и от +2 до +5 днем.

На западе и севере умеренные дожди, местами в стране туман: погода на завтра

Фото: погода на 1 января (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью от -2 до +3, а днем от +2 до +7. Тем временем в Киеве ночью около 0, а днем от +4 до +6.

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с осадками, ожидается 1 января на высокогорье Ивано-Франковской области.

В частности, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:

  • 31 декабря - на высокогорье Ивано-Франковской области.
  • 31 декабря-1 января - на высокогорье Закарпатской области.

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