Меры правительства и НБУ помогли вернуть в Украину миллиарды долларов экспортной выручки

"Результаты оперативные по состоянию на настоящий момент. Январь-ноябрь: объем экспортной выручки вырос на 8 млрд долларов, то есть на 21% больше, чем за соответствующий период прошлого года. И это при том, что экспортные цены на основные наши позиции были ниже, чем в прошлом году", - сказал он.

По его словам, меры, которые целенаправленно принимали правительство и НБУ, дают о себе знать.

Как отметил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий, за 11 месяцев объем валютной выручки составил 44,2 млрд долларов, а год назад - 36,3 млрд долларов.

"Львиный вклад сделал аграрный сектор", - сказал он.

По его словам, выручка от зерна и масличных выросла за 11 месяцев с 7,9 млрд долларов до 14,1 млрд долларов.

Гелетий напомнил, что с 1 декабря начал действовать механизм экспортного обеспечения для аграрного экспорта. Для НБУ это крайне важно, поскольку влияет на объем валюты на рынке.