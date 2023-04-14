На западе Украины второй раз за неделю зафиксировали землетрясение

Подземный толчок произошел в 4:54 в пятницу, 14 апреля. Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах к востоку от Иршавы на глубине 4 километра. Магнитуда толчка 3,2 балла по шкале Рихтера. Он относится к едва ощутимым.

"Колебания чувствуются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - отмечают сейсмологи.

Последнее землетрясение в этом районе фиксировали 5 апреля 2023 года. Тогда магнитуда составляла 2,2 балла.

Напомним, что на этой неделе, 12 апреля, землетрясение было зафиксировано вблизи города Яремче Ивано-Франковской. Оно также было едва ощутим мощностью 2,5 балла.

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