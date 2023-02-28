В Крыму произошли аварии на трубопроводах: два города без воды

В Крыму произошли аварии сразу на двух трубопроводах. Без воды остались города Евпатория и Красноперекопск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в ночь на 28 февраля произошла авария на магистральном водоводе ДУ 1020 и ДУ 600 мм. В результате без воды остались более 120 тысяч жителей Евпатории. В городе отменили занятия в школах и детсадах.

Кроме того, подобная ситуация в городе Красноперекопск и соседних селах. Пока причины аварии неизвестны.

Стоит отметить, что Красноперекопск находится на перешейке, соединяющем Крым с материком, Евпатория - на западном побережье полуострова.

Фото: Красноперекопск и Евпатория без воды (скриншот google.com/maps)