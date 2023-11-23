Меры ЕС не смогли остановить поток дезинформации Кремля, - Bloomberg

Европейский Союз пообещал прекратить поток пропаганды Владимира Путина после того, как Россия вторглась в Украину, наложив санкции на поддерживаемые государством СМИ RT и Sputnik через несколько дней после нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как отмечается в публикации, спустя почти два года RT.com недоступен в ЕС, но ряд менее популярных зеркальных сайтов предоставляет тот же контент, направленный на подрыв поддержки Украины со стороны блока. Один из них - sventr.site, или RT News наоборот.

"Мы плюем на ваши санкции", - заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в комментариях, переданных ее пресс-службой.

Согласно каталогу регистрации доменов WHOIS , Swentr был зарегистрирован через три дня после объявления санкций лицензиатом RT - АНО "ТВ Новости". По данным исследовательской группы Reset, это один из как минимум 19 таких сайтов, которые RT, похоже, использует для охвата аудитории в ЕС.

Российские дезинформационные платформы оказались более гибкими, чем попытки ЕС их обуздать, появляясь под новыми именами, чтобы предоставить ссылки своим участникам и другим пользователям X с синей галочкой, чтобы продвигать повестку дня Кремля, создавая раскол среди членов НАТО и разжигая путаницу в отношении войны.

С другой стороны, процесс санкций ЕС, как правило, продвигается медленно, и ему трудно сосредоточиться на изменяющейся цели. Хотя Еврокомиссия обеспечивает руководство и надзор, задача обеспечения соблюдения санкций в основном лежит на государствах-членах, что еще больше усложняет ситуацию.

Сайты-зеркала

По словам вице-президента Веры Юровой, отвечающей за противодействие дезинформации , Европейская комиссия знает о зеркальных сайтах и работает со странами-членами над эффективным применением санкций .

"Хочу подчеркнуть, что, несмотря на некоторые попытки обхода, санкции эффективны, - сказала Юрова. Никто не сможет найти эти точки, переключая каналы случайным образом. Интернет-поисковые системы и агрегаторы новостей не показывают результаты из этих источников".

Эти меры принесли определенный успех в маргинализации российской машины дезинформации. По данным счетчика трафика Semrush, в октябре Swentr получил почти 3 млн посещений. Это далеко от 141 миллиона, которые получил RT.com, несмотря на блокировку на нескольких рынках.

"Государственные санкции в отношении СМИ лишь частично снизили способность Кремля распространять дезинформацию в ЕС, - заявил директор Reset по ЕС Феликс Картте. Пропагандистская машина Кремля быстро использует лазейки в новых правилах".

Sputnik, на который распространяются те же ограничения, что и RT, также работает через зеркальные сайты, такие как sputnikglobe.com. По данным Reset, в то время как около дюжины российских СМИ подверглись санкциям ЕС на протяжении всей войны, RT и Sputnik имеют наибольший охват среди международной аудитории и наиболее активно пытаются обойти эти меры.

ИПСО Кремля

Россия продолжает использовать "регулярные массовые операции по дезинформации в различных странах, чтобы повлиять на результаты выборов и поставить под сомнение честность выборов, чтобы поляризовать общество по определенным вопросам", - сказала Байба Бразе, латвийский дипломат, которая до июня занимала должность помощника генерального секретаря по общественной дипломатии в НАТО.

ЕС ввел санкции в отношении RT 2 марта 2022 года, запретив его контент и приостановив вещание. Блок заявил тогда, что Россия "занимается систематической международной кампанией дезинформации, манипулирования информацией и искажения фактов с целью усиления своей стратегии дестабилизации".

Несмотря на меры, которые привели к закрытию офисов RT во Франции и Германии, телеканал нашел различные способы их обойти.

Российские медийные личности, такие как попавшая под санкции Симоньян, имеют учетные записи в социальных сетях, а контент RT распространяется на нескольких языках на платформах, включая X, TikTok и Facebook. Приложение для обмена сообщениями Telegram - еще одно популярное средство массовой информации.

Удаление контента требует постоянной бдительности. На YouTube компании Alphabet, которая агрессивно удаляет попавшие под санкции аккаунты СМИ, передачи RT по-прежнему регулярно репостятся.

Другие делают меньше. В сентябре ЕС заявил, что X является крупнейшим распространителем дезинформации среди крупных социальных сетей, и призвал владельца Илона Маска обуздать дезинформацию.

"Усилия технологических компаний по ограничению информационной войны Кремля были неоднородными и нерешительными", - сказал Картте из Reset.

Стратегия пропагандистов

Идеологическая гибкость России является важным преимуществом при попытках распространения дезинформации. Согласно октябрьскому докладу Госдепартамента США об экспорте пропаганды Кремля, оно часто стремится посеять сомнения, а не установить ряд фактов.

Общая стратегия состоит в том, чтобы использовать контент из, казалось бы, независимых источников, а затем распространять его через государственные СМИ и российскую сеть официальных аккаунтов в социальных сетях.

Многие из них содержат ссылки Swentr, которые пронизывают платформы социальных сетей, включая X, Reddit и Facebook. Статьями на зеркале сайта также делятся авторы RT, у некоторых из которых сотни тысяч подписчиков.

"В доктрине ведения войны России значительное внимание уделяется нетрадиционным методам ведения войны", - сказал Бразе. "Любая западная страна, а также политические, деловые, культурные лидеры, неправительственные организации, журналисты и влиятельные лица должны осознавать, что российская военная доктрина предполагает интерес к ним".