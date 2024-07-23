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На западе дожди с грозами, а на юге жара до +34: прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 24 июля, в Украине будет переменчивая погода. На западе ожидаются дожди и грозы, а на юге - жара до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, в западных областях будет облачно с прояснениями. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, а днем умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На Закарпатье и в Карпатах местами ожидаются значительные дожди. Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, а днем +22 +27. В Карпатах ночью ожидается +9 +14 градусов, а днем +16 +21.

На остальной территории прогнозируется переменная облачность, без осадков. Лишь днем в Житомирской и Винницкой областях местами будет кратковременный дождь. 

Температура воздуха ночью будет +14 +19 градусов, а днем +25 +30. При этом в южной части ночью ожидается +19 +24 градуса, а днем +29 +34. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью составит +14 +19 градусов, а днем +25 +30. В Киеве ночью будет +17+19 градусов, а днем +26 +28.

Жара в Украине побила температурные рекорды сразу в пяти областях. Детали – в материале РБК-Украина.

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