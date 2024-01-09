Для защиты от преступности. В Украине создают платформу видеонаблюдения
В Украине начали создавать единую платформу видеонаблюдения. Она нужна для того, чтобы защитить украинцев от преступности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"Еще одной важной задачей является защита украинцев от преступности. Создаем единую платформу видеонаблюдения", - заявил глава украинского правительства.
По его словам, из более 50 тысяч видеокамер около 8 тысяч уже интегрированы. Эта работа продолжается постоянно.
Шмыгаль подчеркнул, что в Украине меняют стандарты безопасности в гражданской жизни. Это потребность военного времени, которая сохранится и после завершения войны.
"Поэтому формирование безопасной среды для наших граждан будет одним из приоритетов правительства на этот и последующие годы", - добавил премьер.
Возобновление работы камер на дорогах
Напомним, 28 апреля 2023 года в Украине снова запустили работу камер для фиксации нарушения правил дорожного движения.
Камеры начали работать в 16 городах и регионах.
Также мы писали, что, по словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, уровень преступности в Украине за время войны снизился до 15%.
При этом, как добавил чиновник, растет количество мошенников.
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