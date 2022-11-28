Для защиты от блекаутов Украина должна создать "энергетические острова", - Корбан
Враг продолжает разрушать нашу критическую инфраструктуру. Для защиты от блекаутов Украина должна создать "энергетические острова".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана в эфире " Днепр TV ".
"Стратегических решений здесь немного. Они есть, но их немного. Прежде всего, это самые эффективные системы ПВО, которые нужно просить у наших партнеров. Patriot и другие. Это стратегическое решение - получение систем ПВО и ПРО", - заявил Корбан.
Следующее решение, по его мнению, формировать энергетические острова внутри Украины, внутри городов.
"Долгое по времени и емкое по ресурсам. Тем не менее, я считаю, что к этой задаче нужно приступать сейчас. Сейчас вся энергосистема связана между собой, и если выбивают трансформаторы во Львовской и Запорожской области, то Днепр тоже страдает", - сказал Корбан.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что к воскресенью, 27 ноября, энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины, но до сих пор остается дефицит электричества на уровне 20%.