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Для защиты от блекаутов Украина должна создать "энергетические острова", - Корбан

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Понедельник 28 ноября 2022 10:37
Для защиты от блекаутов Украина должна создать "энергетические острова", - Корбан Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Юлия Бойко

Враг продолжает разрушать нашу критическую инфраструктуру. Для защиты от блекаутов Украина должна создать "энергетические острова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Штаба обороны Днепра Геннадия Корбана в эфире " Днепр TV ".

"Стратегических решений здесь немного. Они есть, но их немного. Прежде всего, это самые эффективные системы ПВО, которые нужно просить у наших партнеров. Patriot и другие. Это стратегическое решение - получение систем ПВО и ПРО", - заявил Корбан.

Следующее решение, по его мнению, формировать энергетические острова внутри Украины, внутри городов.

"Долгое по времени и емкое по ресурсам. Тем не менее, я считаю, что к этой задаче нужно приступать сейчас. Сейчас вся энергосистема связана между собой, и если выбивают трансформаторы во Львовской и Запорожской области, то Днепр тоже страдает", - сказал Корбан.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что к воскресенью, 27 ноября, энергетикам удалось стабилизировать работу энергосистемы Украины, но до сих пор остается дефицит электричества на уровне 20%.

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Электроэнергия Геннадий Корбан
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