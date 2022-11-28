Для защиты от блекаутов Украина должна создать "энергетические острова", - Корбан

"Стратегических решений здесь немного. Они есть, но их немного. Прежде всего, это самые эффективные системы ПВО, которые нужно просить у наших партнеров. Patriot и другие. Это стратегическое решение - получение систем ПВО и ПРО", - заявил Корбан.

Следующее решение, по его мнению, формировать энергетические острова внутри Украины, внутри городов.

"Долгое по времени и емкое по ресурсам. Тем не менее, я считаю, что к этой задаче нужно приступать сейчас. Сейчас вся энергосистема связана между собой, и если выбивают трансформаторы во Львовской и Запорожской области, то Днепр тоже страдает", - сказал Корбан.