Защита от высоких цен. Как инфляция съедает сбережения и где выгоднее хранить деньги

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Как фактор инфляции влияет на покупательную способность

Если для примера брать сумму сбережений в 10 тысяч гривен, то в течение года эти средства будут терять определенную сумму из-за уменьшения покупательной способности национальной валюты на фоне инфляции. Инфляция – это процесс обесценивания денег, другими словами, подорожание корзины потребительских товаров и услуг.

"Ежегодно человек потребляет различные товары, и их стоимость растет в соответствии с уровнем инфляции. Например, если инфляция составляет 10%, то деньги, которые просто хранились, скажем, под подушкой или на карточке, в конце года позволят приобрести на 10% меньше товаров и услуг. Стоит отметить, что инфляция может быть разной для разных категорий расходов, ведь у кого-то больше расходов на еду, у кого-то – на топливо или другие товары", – отмечает президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

В частности, в прошлом году совокупная инфляция в Украине составила 12%, поэтому сбережения в указанной сумме потеряли бы 1200 гривен до конца 2024 года. Однако стоит учитывать, что какие-то товары выросли даже на больший процент, а какие-то, наоборот, могли остаться на том же уровне. Именно поэтому в статистике указывают среднюю по итогам года инфляцию, которая и составляет около 12%.

"Наш прогноз инфляции на этот год – 7%. Это означает, что для сохранения покупательной способности 10 тыс. гривен на конец года, сумма должна вырасти как минимум до 10 700 гривен после уплаты налогов, то есть на 700 гривен", –говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

По его словам, чтобы превысить прогнозируемую инфляцию в 7%, номинальная доходность ваших средств должна быть не менее 9,1%. Поэтому, добавляет он, оставлять деньги "под подушкой" в условиях сегодняшних экономических реалий нецелесообразно. По данным НБУ, в 2025 году годовая инфляция должна составить 8,4%, поэтому для того, чтобы компенсировать этот показатель, доходность инвестированных 10 тысяч гривен должна превышать 10% годовых.

Как уберечь деньги от обесценивания

Поскольку хранение гривен дома или на карте приводит к потере их реальной стоимости, возникает вопрос, как эффективно сохранить и приумножить средства. Существует несколько вариантов, как заставить деньги "работать" – это вложение в депозиты, инвестиционные инструменты или приобретение иностранной валюты.

"Для многих людей хранение денег в наличном долларе кажется панацеей, но это также не является решением. Причина в том, что девальвация гривны в 2024 году была даже меньше, чем рост стоимости доллара. Инфляция в долларах также случается, и если сравнить курс доллара на начало и конец года, он вырос примерно на 8-9%. Это зависит от того, считать ли среднегодовой курс или курс на конец года. Таким образом, даже в долларах жизнь стала дороже", –подчеркивает в комментарии РБК-Украина Тарас Козак.

Для многих простым вариантом являются депозиты. В долларах средняя доходность составляет примерно 1%, например, с суммы в 1000 долларов вы получите за год всего 10 долларов. В гривнах доходность на депозитах может быть в пределах 13-18%. Но стоит помнить, что из этих сумм удерживаются налоги, которые сегодня составляют 23% – это 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора.

"Если депозит предлагает 18% годовых, после учета налогов, чистая доходность составит менее 12%. Это лишь на уровне инфляции. Таким образом, для краткосрочных инвестиций депозиты могут быть приемлемым вариантом, но для долгосрочных сбережений лучше искать более выгодные финансовые инструменты", – отмечает Козак.

Лучшим инструментом, по его мнению, являются гривневые облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), поскольку их доходность составляет минимум 13%, в зависимости от срока инвестирования, может достигать 17%. Тарас Козак добавляет, что преимущество этих облигаций заключается в том, что на них не начисляется налог, и они обеспечивают высокую ликвидность, то есть можно продать их до погашения без значительных потерь.

"Например, если вы купите облигации на год, но решите продать их через полгода, вы получите доход за этот период без финансовых потерь. Что касается стоимости облигаций, то их номинал обычно составляет 1000 гривен, но фактическая цена может колебаться в зависимости от купона, который начисляется на конкретные облигации. Стоимость может быть как меньше, так и больше номинала – например, 900 или 1100 гривен. Важно, что у всех брокеров указана точная доходность к погашению, что позволяет планировать свои доходы от инвестиций", – объясняет он.

Козак уверяет, что не выгодно просто держать деньги ни в долларах, ни в гривнах, ни в любой другой валюте на счету, на карте или под подушкой. По его словам, для сохранения их покупательной способности надо инвестировать в какие-то из имеющихся финансовых инструментов.