Защита от КНДР. Мэр Сеула выступил за ядерное оружие для Южной Кореи

Мэр столицы Южной Кореи Сеула О Се-хун убежден, что страна должна иметь ядерное оружие, чтобы укрепить свою оборону против Северной Кореи, даже при риске международных последствий.

О Се-хун подчеркнул необходимость активизации дискуссий о том, как Южная Корея должна вооружаться в условиях того, что Северная Корея пытается как можно быстрее усовершенствовать свои ядерные мощности.

"Северная Корея почти добилась успеха в миниатюризации тактического ядерного оружия и обеспечила себе по меньшей мере десятки боеголовок. Мы дошли до того момента, когда трудно убедить людей в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и уделять внимание денуклеаризации", - сказал О Се- хун.