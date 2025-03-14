Защита украинцев от дискриминации и преступлений по нетерпимости: подробности о новом законопроекте

Одна из причин - в ВР остаются люди, которые видят в его принятии определенные угрозы. Для исправления ситуации нужна правильная адвокация, поскольку сейчас задача - провести законопроект как минимум через первое чтение.

По ее словам, количество преступлений на почве нетерпимости в Украине, к сожалению, растет. Пока Украина борется с внешним врагом, на которого справедливо должна быть направлена агрессия общества, все чаще эта агрессия нацелена на людей, которые являются "иными" от большинства по тем или иным признакам. Все чаще жертвами становятся, в частности, ветераны и лица с инвалидностью.

"Во Львове против ветерана с инвалидностью выступили соседи из-за желания установить пандус в доме. А ребенка в Киеве травили в школе из-за инвалидности. Такая реальность с которой сталкиваются украинцы, пока парламент уже три года не может принять законопроект, который дал бы этим людям реальную защиту", - сообщила Шуляк.

В свою очередь, законопроект №5488 направлен на защиту украинцев от дискриминации и преступлений на почве нетерпимости, охватывает следующие признаки: раса, цвет кожи, политические, религиозные и другие убеждения, пол, возраст, инвалидность, этническое и социальное происхождение, гражданство, семейное и имущественное положение, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, место жительства, язык или другие характеристики.

"Из-за активной адвокации законопроекта со стороны организаций, защищающих права ЛГБТК-сообщества, в обществе нередко складывается ложное впечатление, что документ направлен исключительно на поддержку ЛГБТК+. На самом деле законопроект имеет целью защитить широкий перечень уязвимых групп, среди которых люди с инвалидностью, ветераны, национальные меньшинства, женщины и другие, кто сталкивается с дискриминацией и преступлениями на почве ненависти. И таких преступлений, к сожалению, очень и очень много - война в этом плане только усилила негативный тренд", - подчеркнула Шуляк.

Парламентарий указала, что законопроект был зарегистрирован еще в 2021 году, но с тех пор, несмотря на то, что он прошел все комитеты ВР, документ не движется. Одной из причин является то, что в ВР остаются люди, которые видят в его принятии определенные угрозы - из-за неполного понимания того, на что он направлен.

"Поэтому наша задача сейчас - обеспечить правильную адвокацию законопроекта "№5488, для того, чтобы люди в целом и парламентарии в частности понимали суть документа - одинаковая защита для всех независимо от национальности, цвета кожи, языка, религиозных и политических убеждений, пола, возраста и тому подобное. Это поможет бороться с насилием на почве ненависти. В частности, с насилием в сторону ветеранов, а также лиц с инвалидностью", - заверила Елена Шуляк.

Среди ключевых пунктов законопроекта она выделила, в частности:

Расширение перечня оснований для привлечения к ответственности. В частности, уголовная ответственность будет распространяться на "публичные призывы к насилию на почве нетерпимости, а также другие умышленные действия, направленные на разжигание вражды и ненависти";

Предоставление права Уполномоченному Верховной Рады по правам человека составлять протоколы об административных правонарушениях, а это означает, что люди, которые подверглись дискриминационным притеснениям, смогут обращаться не только в полицию, которая перегружена уголовными делами, но и к омбудсмену. Согласно обращению омбудсмен сможет выписать виновной стороне административный штраф;

Наложение штрафов за публичные призывы к насилию на почве нетерпимости, а также другие умышленные действия, направленные на разжигание вражды - от 3400 до 5100 гривен, для должностных лиц и предпринимателей - от 5100 до 8500 гривен или максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы. Действия, совершенные группой людей, или тяжкие последствия предусматривают от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Законопроект не предоставляет приоритета ни одной категории населения - он закрепляет принцип равенства для всех. Дискриминация людей с инвалидностью проявляется не только через предвзятое отношение, но и в виде физических барьеров, которые ограничивают их возможности. Принятие этого закона будет способствовать созданию более инклюзивной среды. Поэтому с учетом принципов восстановления Украины, среди которых есть и инклюзивность, наша задача - принятие законопроекта №5488 в этом году хотя бы в первом чтении", - подытожила Елена Шуляк.