"Защиту Украины" в школах меняют: больше практики, дроны и тактическая медицина

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине ветераны войны смогут работать учителями предмета "Защита Украины". Они будут передавать школьникам практические знания по безопасности, тактической медицине и военному делу, а также свой боевой опыт. Инициатива направлена на усиление патриотического воспитания и реинтеграцию защитников в мирную жизнь.

Также мы рассказывали, что МОН обновило правила дистанционного обучения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Изменения предусматривают новые нормы для наполненности онлайн-классов, отдельные форматы для детей за рубежом и на оккупированных территориях, а также внедрение педагогического патронажа и кадрового резерва для учителей в прифронтовых зонах. Цель - обеспечить доступ к образованию независимо от места пребывания ребенка.

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