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Защита Трампа просит суд перенести процесс по делу о штурме Капитолия на 2026 год

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Вашингтон, Пятница 18 августа 2023 03:03
Защита Трампа просит суд перенести процесс по делу о штурме Капитолия на 2026 год Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Защита Дональда Трампа обратилась к федеральному судье с просьбой отклонить требование прокурора о начале судебного процесса в начале января следующего года. Адвокаты Трампа рекомендуют начать судебное разбирательство в апреле 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

На прошлой неделе команда прокурора потребовала, чтобы отбор присяжных начался в декабре, а судебное разбирательство началось сразу после праздничных каникул, 2 января 2024 года. По его мнению, рассмотрение этого дела займет не больше четырех-шести недель.

Ожидается, что федеральный судья назначит дату суда на слушании по этому вопросу 28 августа. Личное присутствие Трампа на слушании не требуется.

Таким образом, прокуратура намерена завершить рассмотрение дела до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. В свою очередь, защита Трампа, который собирается принимать участие в выборах, заинтересована в переносе рассмотрения дела.

Дела против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, возбужденным против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд Трамп Вашингтон Соединенные Штаты Америки
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