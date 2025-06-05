Защита стран НАТО не может зависеть от США, - Хегсет

Как отметил Хегсет, союзники США по НАТО не могут полагаться на Вашингтон в вопросах своей обороны и должны активизировать собственные усилия.

"Штаты гордятся тем, что находятся здесь, вместе с нашими союзниками, но наше послание будет оставаться четким: это сдерживание и мир через силу, но это не может быть зависимость... Это не может быть и не будет зависимостью от Америки. Это не может быть только возможностями США", - заявил глава Пентагона накануне встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Politico добавляет, что во время сегодняшней встречи министры вероятно договорятся о новых целях и возможностях по военному оборудованию, а также подготовят почву для соглашения в конце этого месяца о новой цели по расходам на оборону в размере 5% от ВВП.