Защита энергообъектов от ракет: Шмыгаль рассказал об уникальных проектах

Он озвучил шесть факторов, обеспечивающих стабильность отрасли.

"Украина сегодня имеет значительно большее количество и мощность систем ПВО. В прошлом году не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем. Наша ПВО стала еще более комплексной и опытной. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее", - сказал он на форуме "Будущее украинской энергетики".

Второй фактор, по словам премьер-министра, - у России стало меньше ракет. Он отметил, что способность агрессора производить их значительно ниже, чем врагу хотелось бы.

"Проведена крупная ремонтная кампания. И это третий фактор. Есть сегодня в работе 7 атомных энергоблоков, еще 2 завершают ремонтную программу. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут в работе к началу зимы. По состоянию на сегодняшний день мы также отремонтировали более 80% магистральных сетей", - сказал он.

Четвертый фактор - защита энергообъектов. Как сообщил премьер-министр, возведена многоуровневая защита: пассивная и активная. По его словам, Украина делает проекты, которые никто в мире до сих пор не делал. Продолжается работа по децентрализации энергосистемы.

Пятый фактор - системная работа с международными партнерами. "Партнеры выделили 2,3 млрд долларов на восстановление и защиту энергетики. Мы также расширили возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое: с 500 МВт до 1200 МВт", - сказал премьер.

Шестой фактор - достаточное количество энергоресурсов. Как сообщил премьер-министр, за первое полугодие пробурено 157 тысяч метров новых скважин.

"Увеличиваем добычу. Впервые пройдем зиму, как обещает "Нафтогаз", за счет нашего собственного газа. Показатель добычи "Укргаздобычи" достиг наивысшего показателя за три года. Активно работаем над развитием концепции "Украина - газовый сейф Европы". Убежден, что уже сегодня 15 млрд кубометров газа, которые есть в наших хранилищах, станут надежной основой для прохождения отопительного сезона", - добавил Шмыгаль.

Сложная зима

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.