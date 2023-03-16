Защитники рассказали, как "охотятся" на российскую авиацию в Бахмуте (видео)

Бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" рассказали, что сбивают российские самолеты и вертолеты в Бахмуте с ПЗРК. По их словам, сейчас вражеская авиация часто залетает в город, чтобы атаковать стратегические здания или объекты.

Также бойцы объясняют, что оккупанты пытаются залетать в солнечную погоду, чтобы украинским защитникам было труднее сбить самолеты. Воины добавляют, что нужно выбирать правильные позиции, поскольку авиацию можно обнаружить визуально, поскольку звук доходит позже.

Кроме того, воины показали работу ПЗРК "Игла", которой недавно уничтожили российский самолет.