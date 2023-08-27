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Защитники продвигаются на юге от Роботино, но впереди линии обороны россиян

Роботино, Воскресенье 27 августа 2023 12:44
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Защитники продвигаются на юге от Роботино, но впереди линии обороны россиян Фото: ВСУ продвигают к югу от Роботино (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области. Однако ВСУ ждут мощные линии обороны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Несмотря на довольно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботино. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботино и в направлении Малая Токмачка - Очеретуватое", - сказал спикер.

Защитники продвигаются на юге от Роботино, но впереди линии обороны россиян

скриншот deepstatemap.live

По его словам, российские захватчики на южном направлении несут потери, поэтому вынуждены перекидывать войска с других участков фронта.

"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в целом они потеряли 305 человек. И пытаются это латать, но получается сумбур", - отметил Штупун.

При этом спикер подчеркнул, что впереди защитников ждут "достаточно мощные" российские линии обороны.

Наступление Украины

Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигают на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.

Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.

При этом недавно наши бойцы вошли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области, а бойцы продвигаются через сложный участок оборонных позиций оккупантов.

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