Защитники продвигаются на юге от Роботино, но впереди линии обороны россиян
Украинские защитники продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области. Однако ВСУ ждут мощные линии обороны россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.
"Несмотря на довольно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботино. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботино и в направлении Малая Токмачка - Очеретуватое", - сказал спикер.
скриншот deepstatemap.live
По его словам, российские захватчики на южном направлении несут потери, поэтому вынуждены перекидывать войска с других участков фронта.
"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в целом они потеряли 305 человек. И пытаются это латать, но получается сумбур", - отметил Штупун.
При этом спикер подчеркнул, что впереди защитников ждут "достаточно мощные" российские линии обороны.
Наступление Украины
Этим летом наши воины активизировали наступательные действия на юге и востоке Украины. Защитники продвигают на флангах Бахмутского направления, где уже долгое время идут активные боевые действия.
Также ВСУ смогли продвинуться в Запорожской области и на западе Донецкой области, где освободили более 10 населенных пунктов.
При этом недавно наши бойцы вошли в населенный пункт Роботино Запорожской области. Аналитики ISW считаются, что ВСУ приблизились к очередной линии обороны россиян в Запорожской области, а бойцы продвигаются через сложный участок оборонных позиций оккупантов.
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