Защитник середняка первенства Бельгии готов играть за сборную Украины: кто он такой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український футбол" .

20-летний центрбек готов рассмотреть предложение от "сине-желтых". У него за плечами опыт выступлений в юношеских сборных Бельгии разных возрастов.

"Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт к диалогу. Услышать, что они думают по этому поводу. Возможно обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках", – рассказал Равич.

По словам защитника, он хотел бы порадовать отца-украинца выступлениями в национальной команде. Правда, перед принятием предложения пообещал взять время на размышления и проконсультироваться с менеджером. Дела Равича ведет экс-хавбек сборной Украины Сергей Серебренников.

Кто такой Кристиан Равич

Уроженец бельгийского Кортрейка, родился в семье украинца и гражданки Казахстана. Воспитывался в структуре "Брюгге", но до первой команды гранда не добрался.

В ряды "Серкля" перебрался летом 2021 года. Играл в резервной команде. На профессиональном уровне дебютировал в нынешнем сезоне, выиграв конкуренцию за место в основе брюггинцев. Провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

Кроме позиции центрального защитника может сыграть опорника. Владеет фламандским и английским. С родителями общается на русском, а также немного знает украинский язык.