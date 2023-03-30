Защитник середняка первенства Бельгии готов играть за сборную Украины: кто он такой
Сенсационный дебютант сезона в бельгийской Лиге Жупиле Кристиан Равич неожиданно проявил интерес к выступлениям в национальной команде Украины. Отец защитника "Серкль Брюгге" – уроженец Закарпатья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український футбол".
20-летний центрбек готов рассмотреть предложение от "сине-желтых". У него за плечами опыт выступлений в юношеских сборных Бельгии разных возрастов.
"Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт к диалогу. Услышать, что они думают по этому поводу. Возможно обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках", – рассказал Равич.
По словам защитника, он хотел бы порадовать отца-украинца выступлениями в национальной команде. Правда, перед принятием предложения пообещал взять время на размышления и проконсультироваться с менеджером. Дела Равича ведет экс-хавбек сборной Украины Сергей Серебренников.
Кто такой Кристиан Равич
Уроженец бельгийского Кортрейка, родился в семье украинца и гражданки Казахстана. Воспитывался в структуре "Брюгге", но до первой команды гранда не добрался.
В ряды "Серкля" перебрался летом 2021 года. Играл в резервной команде. На профессиональном уровне дебютировал в нынешнем сезоне, выиграв конкуренцию за место в основе брюггинцев. Провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.
Кроме позиции центрального защитника может сыграть опорника. Владеет фламандским и английским. С родителями общается на русском, а также немного знает украинский язык.
К слову, ранее Украина проиграла сборной Англии стартовый матч квалификации к Евро-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.