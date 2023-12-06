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Защитник "Рейнджерс" вступился за партнера, тафгай "Минни" избил оппонента: драки вечера НХЛ

Фото: Маркус Фолиньо (справа) немного размял кулаки (twitter.com/mnwildPR)
Автор: Антон Федорцив

Канадские поклонники клюшки с шайбой стали свидетелями столкновений на льду в Оттаве и Калгари во время очередного игрового дня регулярного первенства Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В столице гости из Нью-Йорка страдали не только в игровом, но и в силовом плане. В одном из эпизодов на льду после приема защитника "Сенаторз" Доминика Кубалика оказался защитник "Рейнджерс" Брейден Шнайдер.

За молодого решил "вписаться" опытный швед Эрик Густафссон. Скандинав схватил Кубалика за шею и обменялся несколькими ударами. Правда, потерял инициативу и хорошенько получил от чеха – даже шлем слетел. Впрочем, попытался бросить оппонента на лед и рухнул наземь вместе с ним. Кубалик получил 5 минут штрафа, а Густафссон – 5+2 за грубую игру.

 

 

В свою очередь в провинции Альберта с радостью вступил в стычку хулиган "Миннесоты" с красноречивым именем Маркус Фолиньо. Сначала он дважды потолкался с Джорданом Остерли.

Далее вингер провел спарринг с нападающим "Флеймз" Энтони Джоном Гриром. Последний нанес первые удары в драке, но затем получил порцию акцентированных выпадов Фолиньо. В конце концов, хозяин льда потерял шлем, но сумел вместе с оппонентом упасть на лед. Рефери наказали обоих 5-минутным штрафом.

К слову, чешский форвард "Сан-Хосе" Гертл оформил хет-трик против "Айлендерс".

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