Форвард "Сан-Хосе" с юбилейным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Опытный чех приложился к непростой выездной победе над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4). Центрфорвард забросил три шайбы в основное время.

"Островитяне" забили первыми усилиями Готье. В свою очередь Гертл забросил в ответ в середине первого периода – нападающий получил передачу Дюклера из-за ворот и отправил "диск" в девятку ворот. Впрочем, Нельсон, Райлли и Пулок к середине третьей 20-минутки сделали счет разгромным (4:1).

Вернул "Шаркс" в игру Лабанк в середине финального периода. Далее Гертл двумя шайбами перевел поединок в овертайм, дважды вовремя сыграв на добивании. Хет-трик стал для чешского форварда пятым за океаном. Вырвал же победу для "Сан-Хосе" в дополнительной пятиминутке Эклунд.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Миннесоты" Мэтт Болди и форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз. Первый дублем и ассистом помог переиграть "Калгари" на выезде (5:2). Зато вторым голом и двумя передачами помог перестрелять "Ванкувер" (6:5).

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