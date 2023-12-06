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Форвард "Сан-Хосе" с юбилейным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Нью-Йорк, Среда 06 декабря 2023 10:55
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Форвард "Сан-Хосе" с юбилейным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Томаш Гертл обеспечил камбэк "Шаркс" (twitter.com/SanJoseSharks)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Сан-Хосе Шаркс" Томаша Гертла лучшим исполнителем игрового дня регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный чех приложился к непростой выездной победе над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:4). Центрфорвард забросил три шайбы в основное время.

"Островитяне" забили первыми усилиями Готье. В свою очередь Гертл забросил в ответ в середине первого периода – нападающий получил передачу Дюклера из-за ворот и отправил "диск" в девятку ворот. Впрочем, Нельсон, Райлли и Пулок к середине третьей 20-минутки сделали счет разгромным (4:1).

Вернул "Шаркс" в игру Лабанк в середине финального периода. Далее Гертл двумя шайбами перевел поединок в овертайм, дважды вовремя сыграв на добивании. Хет-трик стал для чешского форварда пятым за океаном. Вырвал же победу для "Сан-Хосе" в дополнительной пятиминутке Эклунд.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Миннесоты" Мэтт Болди и форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз. Первый дублем и ассистом помог переиграть "Калгари" на выезде (5:2). Зато вторым голом и двумя передачами помог перестрелять "Ванкувер" (6:5).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Сан-Хосе&quot; с юбилейным хет-триком возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вратарь "Виннипега" Броссуа возглавил хит-парад звезд с большим количеством сэйвов.

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