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Защитник "Питтсбурга" озверел из-за фола, сиквел хулиганов в Миннесоте: драки вечера НХЛ

Понедельник 11 марта 2024 12:58
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Защитник "Питтсбурга" озверел из-за фола, сиквел хулиганов в Миннесоте: драки вечера НХЛ Фото: Маркус Фолиньо не привык избегать драк (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители стычек на ледовых аренах Национальной хоккейной лиги получили удовольствие от кулачных боев в Питтсбурге, Сент-Поле, Рали и Чикаго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

В штате Пенсильвании мотивом к толкотне в середине второго периода противостояния "Питтсбурга" и "Эдмонтона" стала месть. Защитник "Пингвинз" Джон Ладвиг не смолчал, когда вингер гостей Уоррен Фогеле грубо атаковал ветерана Эрика Карлссона.

Хозяин льда налетел на обидчика одноклубника у борта. Он надавал хороших тумаков Фогеле, который фактически не сопротивлялся ударам оппонента. Вскоре нападающий "Ойлерз" упал наземь и получил штраф 5+2+10 за саму драку и подстрекательство.

В Миннесоте же первая схватка вспыхнула в дебюте встречи, когда сошлись известные тафгаи – вингер "Уайлд" Маркус Фолиньо и нападающий "Нэшвилла" Майкл Маккэррон. Их бойцовские пути уже пересекались в этом сезоне.

Начали спарринг хулиганы на равных. Фолиньо выдержал все выпады соперника и контратаковал. Маккэррон тоже продемонстрировал устойчивость, но удары хозяина льда явно были более акцентированными, поэтому победу "по очкам" стоит отдать ему. Рефери же наградили обоих 5-минутными штрафами.

Новой бойцовской вспышки долго ждать не пришлось. Через несколько минут на кулаках сошлись центрфорвард "Миннесоты" Мейсон Шоу и вингер "Предаторз" Кифер Шервуд, превратившие игровой эпизод в выяснение взаимоотношений.

Хозяин площадки немного застал врасплох оппонента оперативным сбросом крагов и сначала завладел инициативой. Впрочем, Шервуд сумел выровнять положение и нанес несколько неплохих ударов Шоу. В конце концов, драчунов разняли рефери.

В Северной Каролине нападающий "Харрикейнз" Брендан Лемье проучил защитника "Калгари" Брейдена Пахала. У него была неосторожность грязновато сыграть против однофамильца легендарного "СуперМарио".

Лемье быстро поднялся со льда и мощными ударами в голову отправил обидчика на колени. Пахал не смог контратаковать и пропустил еще несколько ударов. Рефери немного заставил себя ждать, но все же спас защитника "Флеймз" от полной расправы.

Наконец в штате Иллинойс на льду сошлись защитник "Чикаго" Алекс Власик и центрфорвард "Аризоны" Ник Бьюгстад. Последнему не понравился силовой прием соперника за воротами.

Хозяин арены пропустил несколько ударов в голову и решил заблокировать выпады ветерана. Власик сумел потянуть Бьюгстада на лед и нивелировал все дальнейшие попытки оппонента отомстить. Оба на скамье штрафников провели по 5 минут.

К слову, американский наставник "Миннесоты" Хайнс обеспечил победу в овертайме снятием вратаря.

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