Украина вернула из плена защитника Мариуполя, чьи бабушка и брат погибли от атаки на Кривой Рог

После освобождения из плена, Никита узнал о тяжелой утрате: в сентябре 2024 года, в результате российской атаки по Кривому Рогу, погибли его 12-летний брат Максим и бабушка.

Потеря родных

Отец Никиты, Андрей Шаульский, поделился, что они с женой ехали к сыну, чтобы встретить его после долгих лет в плену. Никита был захвачен в плен еще 19 апреля 2022 года, после того, как оборона Мариуполя была сломлена российскими войсками.

Фото: Никита Шаульский (svoi.kr.ua)

Несмотря на все трудности, семья держала надежду на возвращение сына. Однако они не успели сообщить Никите о гибели его младшего брата и бабушки. Но Никита узнал о трагедии из интернета.

Как отметил Андрей Шаульский, они пытались сохранить новость о потере в тайне, чтобы передать ее лично. "Он просил телефон Максима и бабушки, но мы говорили, что связи нет из-за перебоев со светом", - рассказал отец.

12-летний Максим был одним из тех, кто активно поддерживал военнопленных. Он неоднократно участвовал в акциях в поддержку защитников и с нетерпением ждал возвращения своего брата.