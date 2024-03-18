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Защитник "Каролины" с дублями шайб и ассистов возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Фото: "Харрикейнз" отпраздновали победу в столице Канады (twitter.com/Canes)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали защитника "Каролины Харрикейнз" Дмитрия Орлова лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

 

Россиянин стал сотворцом выездной победы над "Оттавой" (7:2). Он оформил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Орлов открыл счет в поединке, реализовав выход 1 в 0 в контратаке "Харрикейнз". Хозяева отыгрались через несколько минут усилиями Шабо. А во втором периоде на шайбы Кузнецова (передача Орлова) и Джарвиса "Сенаторз" сумели ответить только голом Штюцле.

В финальной же 20-минутке отмечались только хоккеисты "Каролины". Герой дня принял участие в комбинации, завершившейся шайбой Четфилда. А затем отличился и сам, подключившись к атаке в центральной зоне. Добили "Оттаву" Генцел и Лемье.

В тройку звезд вечера также попали вингер "Виннипега" Тайлер Тоффоли и центрфорвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Первый двумя шайбами и ассистом приложился к разгрому "Коламбуса" (6:1). Второй же голом и результативной передачей помог переиграть "Детройт" (6:3).

Все результаты вечера в НХЛ:

 

К слову, накануне нападающий "Рейнджерс" Панарин возглавил тройку звезд с пятью пунктами против "Питтсбурга".

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