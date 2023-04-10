Защищать как собственную землю. Лукашенко вымаливает "гарантии безопасности" для Беларуси в России

"Расставаясь после последних переговоров с Владимиром Владимировичем (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.), мы договорились, что вы со специалистами приедете в Беларусь, и мы сядем с вами, обсудим вопросы безопасности Беларуси. Вы знаете, на ВГС я уже поднимал это вопрос. Но до этого мы обсудили этот вопрос с Владимиром Владимировичем", - заявил Лукашенко.

Во время встречи с Шойгу Лукашенко начал скулить о том, что Запад якобы не выполняет договоренности о гарантиях безопасности, которые предоставлялись в рамках Будапештского меморандума. Также он обвинил западные страны в том, что они "растоптали все эти договоры, соглашения и заявления" и начали вводить санкции против России и Белоруссии из-за войны против Украины.

"В общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности", - заявил Лукашенко.