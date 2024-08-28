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Защищает Харьковскую область. ВСУ впервые показали отечественный танк "Оплот"

Фото: ОБТ "Оплот" (facebook.com/Tretia.okrema.tankova.brygada)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны продемонстрировали основной боевой танк (ОБТ) "Оплот", который, вероятно, принадлежит одному из подразделений 3-й танковой бригады и используется для защиты Харьковской области от врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Несмотря на то, что никакие детали по ОБТ не приводятся, в конце концов, это первое с начала полномасштабной войны упоминание об "Оплот" в боевых порядках Сил обороны. В частности, в публичных источниках он упоминался также довольно редко. 

Фото: ОБТ "Оплот" (facebook.com/Tretia.okrema.tankova.brygada)

В мае 2023 года бывший глава Министерства обороны Алексей Резников заявил о намерении заказать "Оплот" для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также запустить серийное производство машины. 

Танк "Оплот"

Танк "Оплот" - это украинский основной боевой танк, разработанный и произведенный на государственном предприятии "Завод имени В.А. Малышева" в Харькове. Он является модернизацией танка Т-84 и предназначен для замены более старых моделей танков в украинской армии.

"Оплот" оснащен мощной 125-мм гладкоствольной пушкой, которая обеспечивает высокую точность стрельбы и способна поражать цели на больших расстояниях, а также имеет усовершенствованное бронирование, обеспечивающее высокий уровень защиты экипажа и важных систем от современных средств поражения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в День независимости президент Владимир Зеленский заявил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". В частности, он анонсировал другие "мощные" решения по оружию.

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