Бесплатный Wi-Fi появится на западной границе в пунктах пропуска: где именно

По информации пограничников, безопасной сетью уже могут воспользоваться путешественники, пересекающие пункт пропуска "Шегини" (Львовская область).

При этом до конца апреля бесплатные зоны Wi-Fi должны появиться еще в шести пунктах пропуска, а именно:

"Краковец" (Львовская область),

"Рава-Русская" (Львовская область),

"Ягодин" (Волынская область),

"Порубное" (Черновицкая область),

"Красноильск" (Черновицкая область),

"Дяковцы" (Черновицкая область).

Напомним, что на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Ранее мы писали, что между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.

Также сообщалось, что на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения.

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