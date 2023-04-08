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Бесплатный Wi-Fi появится на западной границе в пунктах пропуска: где именно

Фото: на западной границе в пунктах пропуска появится бесплатный Wi-Fi (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В пунктах пропуска на западной границе Украины запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi. На одном из них уже можно воспользоваться услугой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

По информации пограничников, безопасной сетью уже могут воспользоваться путешественники, пересекающие пункт пропуска "Шегини" (Львовская область).

При этом до конца апреля бесплатные зоны Wi-Fi должны появиться еще в шести пунктах пропуска, а именно:

  • "Краковец" (Львовская область),
  • "Рава-Русская" (Львовская область),
  • "Ягодин" (Волынская область),
  • "Порубное" (Черновицкая область),
  • "Красноильск" (Черновицкая область),
  • "Дяковцы" (Черновицкая область).

Напомним, что на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд в Украину в канун Пасхальных праздников.

Ранее мы писали, что между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.

Также сообщалось, что на границе Украины и Польши хотят открыть новый пункт пропуска для автомобильного сообщения с организацией пешеходного движения.

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