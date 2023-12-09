В западных и восточных областях снег, возможны туман и гололед: погода на завтра

Завтра, 10 декабря, в северо-восточных, а также в Днепропетровской областях Украины ожидается мокрый снег и дождь. На остальных территориях возможны туман, небольшой снег или другие осадки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

Как пишут синоптики, ожидается: в восточных, северо-восточных и Днепропетровской областях небольшой снег, мокрый снег и дождь, местами гололед;

в Запорожской, Херсонской области и в Крыму небольшой, ночью умеренный дождь, днем на крайнем западе страны небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.

ночью и утром на Правобережье местами туман.

на дорогах страны, кроме крайнего юга, местами гололедица. Отмечается, что ветер ожидается восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура: на западе будет колебаться от -6 до -2 ночью и от -2 до +2 днем;

на севере будет колебаться от -1 до -4 ночью и от -1 до +2 днем;

на юге будет колебаться от +1 до +4 ночью и от +2 до +6 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до -5 ночью и от -4 до +1 днем. Фото: погода на 10 декабря (meteo.gov.ua) Погода в Киеве и области "Облачно, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.", - пишет пресс-служба. Температура в области ночью -6 - -1, днем -3 - +2, а в Киеве - ночью -4 - -2, днем около +0.