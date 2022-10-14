Западные санкции подрывают способность России пополнять военные запасы, - CNN

Россия потеряла более 6000 единиц техники с начала войны почти восемь месяцев назад, как показывает анализ, полученный изданием CNN, при этом военные страны вовсю пытаются приобрести микрочипы, двигатели и тепловизионные технологии, необходимые для создания нового оружия.

Стремительные ограничения экспорта в Россию заставляют оборонно-промышленные комплексы страны периодически простаивать. Два крупнейших отечественных производителя микроэлектроники были вынуждены временно приостановить производство, поскольку не смогли обеспечить себя необходимыми зарубежными комплектующими. Нехватка подшипников подорвала производство танков, самолетов, подлодок и других военных систем. Согласно анализу, уже в мае, всего через несколько месяцев после начала войны, российская оборонная промышленность столкнулась с нехваткой материалов и комплектующих для судовых дизелей, деталей для вертолетов и самолетов, а также систем управления огнем. И Россия обратилась к танкам советских времен, сняв их с хранения для использования в Украине.

Ранее уже предпринимались попытки лишить Россию своей способности производить новое передовое оружие. Весной официальные лица признали, что на этот процесс понадобятся месяцы, прежде чем вооруженные силы страны закончат свои запасы. Усилия координируются Министерством финансов, Пентагоном и службами разведки США, каждая из которых имеет опыт построения важнейших цепочек поставок в России.

Как сообщает издание, теперь США заявляют, что Россия тратит боеприпасы чрезмерными темпами и обращается за помощью в Иран и Северную Корею, что является признаком дефицита, с которым столкнулась собственная оборонная промышленность страны после того, как США и другие страны запретили экспорт ключевых необходимых технологий. для передового вооружения в начале войны

В новом анализе говорится, что Россия стремилась обойти западные ограничения на критически важные технологии с помощью крупных сетей богатых олигархов и подставных компаний, нацеленных, в частности, на Европу и Северную Америку, чтобы закупить необходимые компоненты.