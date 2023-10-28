Западные ракеты на советских ЗРК. Украина совместно с США создала "гибридные" системы ПВО

По данным издания, программа FrankenSAM, благодаря которой страны создали "гибридные" системы ПВО, возникла в конце прошлого года, когда украинские официальные лица обратились к западным союзникам с просьбой помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" советского производства и радаров. , которые простаивали в арсенале Киева

Учитывая тот факт, что Западу было бы трудно найти боеприпасы для систем "Бук", украинские инженеры предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО, которые предоставили Силам обороны американские союзники.

По данным NYT, один вариант "гибридных" ПВО объединяет пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, другой - советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ в скором времени.

Также издание заявляет, что на этой неделе в Украине заработала ракетная система Hawk времен холодной войны.

Помощь от США

Недавно Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден обратиться в Конгресс с запросом, включающим помощь Украине и Израилю.

Со временем стало известно, что президент Соединенных Штатов, вероятно, пригласит в Конгресс 100 млрд долларов для помощи Украине и Израилю уже 20 октября по американскому времени.

Издание Politico написало, что Сенат США может заблокировать выделение пакета финансовой помощи на сумму 106 млрд долларов, предложенный президентом США Джо Байденом.

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