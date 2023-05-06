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Некоторые западные политики призывают Украину не освобождать Крым, - представитель Зеленского

Фото: постоянная представительница президента в АРК Тамила Ташева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Некоторые из западних политиков призвали украинского президента Владимира Зеленского не освобождать Крым из-за опасений за последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью постоянного представителя президента в АРК Тамилы Ташевой изданию PAP.

"Они (некоторые западные политики - ред.) утверждают, что Крым действительно можно вернуть, но потенциальные последствия будут огромными, как для жителей полуострова, так и для Украины в целом. Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его", - сообщила Ташева.

Однако, по мнению самой представительницы, Россия не применит тактическое ядерное оружие, ведь российский диктатор Владимир Путин должен понимать, что для него это точка невозврата и уничтожения всей системы, которую он преступно строил на оккупированных территориях.

"Мы освободили Херсон полгода назад, и ничего не произошло, хотя, по мнению Москвы, это было так называемое нарушение территориальной целостности России. Согласно ядерной доктрине Путина, они должны были немедленно применить тактическое ядерное оружие", - добавила представитель президента.

Она не захотела раскрывать имена политиков, на которых она ссылается. Однако сказала, что хоть пока и нет точной даты, когда ВСУ освободят полуостров, но "наверное, в ближайшее время".

Напомним, сегодня мы сообщали, что россияне закрыли Крымский мост из-за угрозы ударов.

Мы также писали о том, что сегодня, 6 мая, в Крыму раздалось несколько взрывов, после этого местные жители заметили дым. Через некоторое время оккупационная "власть" заявила о работе ПВО.

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