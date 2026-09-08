Запад смирился с тем, что война в Украине продолжится в 2027 году, - Bloomberg

Последние переговоры представителей США с Россией и Украиной не дали прорыва, поэтому Вашингтон и Европа готовятся к продолжению войны в 2027 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам чиновников, знакомых с ситуацией, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности смягчить свою позицию.
На выходных спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер побывали в Москве и Киеве. В столице России они провели переговоры с Путиным, после чего отправились в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским. В то же время, значительного прорыва во время этих контактов достичь не удалось.
Один из собеседников Bloomberg рассказал, что план Москвы на ближайшие шесть месяцев может предусматривать ужесточение ударов по энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре Украины. Таким образом, Россия, по его словам, будет стремиться сделать жизнь гражданского населения максимально сложной.
Параллельно Кремль может усилить гибридные атаки и политическое вмешательство в Европе, пытаясь ослабить поддержку Украины.
По данным издания, Путин планирует продолжать войну и после переговоров с Виткоффом и Кушнером. Российский лидер, как считает один из источников, рассчитывает к следующей весне улучшить позиции Москвы, в то же время удерживая экономику РФ на плаву, несмотря на ее все большие проблемы.
Другой источник предполагает, что серьезные переговоры о завершении войны вряд ли состоятся, по меньшей мере, до следующего года.
В то же время в США и Европе уже готовятся к возможному усилению российских атак. По словам источников, союзникам Украины следует сделать приоритет поставок перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые помогут защитить украинские города и критическую инфраструктуру.
Однако после переговоров в Киеве и Москве американская сторона заявила о "существенном прогрессе". Речь также шла о согласовании графика дополнительных трехсторонних переговоров.
Затем Зеленский предложил Генассамблею ООН в Нью-Йорке как возможную площадку для новых переговоров с участием США.
Тем временем в МИД Украины заявили, что личная встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа предварительно согласована на сентябрь.