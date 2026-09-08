Запад смирился с тем, что война в Украине продолжится в 2027 году, - Bloomberg

По словам чиновников, знакомых с ситуацией, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности смягчить свою позицию.

На выходных спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер побывали в Москве и Киеве. В столице России они провели переговоры с Путиным, после чего отправились в Украину на встречу с президентом Владимиром Зеленским. В то же время, значительного прорыва во время этих контактов достичь не удалось.

Какой сценарий готовит Россия

Один из собеседников Bloomberg рассказал, что план Москвы на ближайшие шесть месяцев может предусматривать ужесточение ударов по энергетической и теплоэнергетической инфраструктуре Украины. Таким образом, Россия, по его словам, будет стремиться сделать жизнь гражданского населения максимально сложной.

Параллельно Кремль может усилить гибридные атаки и политическое вмешательство в Европе, пытаясь ослабить поддержку Украины.

По данным издания, Путин планирует продолжать войну и после переговоров с Виткоффом и Кушнером. Российский лидер, как считает один из источников, рассчитывает к следующей весне улучшить позиции Москвы, в то же время удерживая экономику РФ на плаву, несмотря на ее все большие проблемы.

Другой источник предполагает, что серьезные переговоры о завершении войны вряд ли состоятся, по меньшей мере, до следующего года.

В то же время в США и Европе уже готовятся к возможному усилению российских атак. По словам источников, союзникам Украины следует сделать приоритет поставок перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые помогут защитить украинские города и критическую инфраструктуру.