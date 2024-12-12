Запад введет войска в Украину? Поможет ли иностранный контингент закончить войну с РФ

Содержание

Идея об иностранных войсках в Украине: как она появилась

Избранный президент США Дональд Трамп назвал завершение российско-украинской войны главным приоритетом после вступления в должность 20 января 2025 года. Причем действовать он намерен быстро. Очевидно, обсуждалось это на парижской встрече с президентами Франции и Украины, на которой Трамп заявил о необходимости немедленного прекращения огня.

По данным Reuters, на столе у него три основных варианта завершения войны. Это планы спецпредставителя по Украине и России Кита Келлога, избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса и бывшего и.о. руководителя разведки Ричарда Греннела. Все они в том или ином виде предлагают заморозку по текущей линии разграничения.

Подробнее читайте в материале "Туманные планы. Как в окружении Трампа видят завершение войны в Украине".

Фото: Зеленский, Макрон и Трамп на встрече в Париже 7 декабря (president.gov.ua)

Вопрос в гарантиях того, что помешает российским войскам прорвать условно "новую границу". Одна из идей - защита 1200-км буферной зоны с привлечением европейских войск. "Мы не отправим американцев поддерживать мир в Украине и не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", - заявил неназванный член команды Трампа изданию The Telegraph.

Новая администрация США начнет с попытки посадить Москву и Киев за стол переговоров, говорит будущий советник по нацбезопасности Майк Уолтц. И привлечение Европы станет одной из ключевых целей. Вплоть до того, что она может взять на себя миротворческий компонент.

Сама идея отправки иностранных войск не нова. Еще в феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон открыто заговорил о возможности введения войск НАТО, если Украина попросит о помощи. Весной медиа писали о том, что НАТО впервые в конфиденциальном порядке определило "красные линии", пересечение которых может повлечь вмешательство западных войск.

В частности, Польша, Эстония, Литва и Латвия допускали отправку военных, если РФ добьется серьезных успехов на фронте. Тогда эстонский президент Алар Карис заявлял, что Украина пока не видела необходимости в участии иностранных армий. Венгрия и Германия в принципе выступили против идеи.

Что думают об отправке своих войск в Европе

На фоне первых сообщений об участии северокорейских войск в войне против Украины к идее Макрона призвал вернуться министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. "К сожалению, мы отстаем, но я верю в нашу способность предпринять все необходимые шаги, чтобы превратить идеи президента Макрона в действия", - отметил он.

После победы Трампах на выборах в США дискуссии действительно оживились. Le Monde со ссылкой на источники в британском командовании написало, что Париж и Лондон допускают создание ударной силы союзников в Европе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что никаких "красных линий" нет. А в ответ на вопрос об участии французских войск в защите Украины сказал, что Франция не исключает никаких вариантов.

Накануне визита в Украину 1 декабря новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что Европа может сыграть свою роль. "До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат в Украину, а какие нет. Я считаю, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", - сказала он.

Фото: лидеры Франции и Великобритании обсуждают возможность отправки европейского контингента в Украину (Getty Images)

Как пишет "Радио Свобода", Лондон и Париж обсуждают формат мониторинга режима прекращения огня в Украине вплоть до оправки своих военных на линию разграничения. При условии, что Россия и Украина выйдут на это прекращение в рамках мирного процесса.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие войска могут присоединиться к такой миссии. Еще действующий канцлер Олаф Шольц на всякий случай уточнил, что армии Бундесвера в Украине не будет, пока идут боевые действия.

Недавно польский премьер Дональд Туск, к стране которого 1 января 2025 года перейдет председательство в ЕС, отметил, что мирные переговоры могут стартовать зимой. А сегодня Эммануэль Макрон посетил Польшу, чтобы обсудить план потенциальной европейской миссии.

По данным Rzeczpospolita, Польша со своим географическим положением и быстро растущим военным потенциалом должна стать важной частью плана. Издание также приводит слова бывшего помощника генсека НАТО Камиля Гранда, который отметил, что Макрон заверил Трампа в готовности Европы включиться в процесс. При этом Гранд называет наиболее реалистичным сценарием корейский - заморозка войны и создание демилитаризованной зоны.

Rzeczpospolita также приводит мнение Эли Тененбаум из Французского института международных отношений (IFRI), который работает над проектом такой миссии. Эксперт считает, что она может состоять из пяти бригад - это около 40 тысяч солдат. Эта цифра важна и ее нужно брать во внимание, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Возможно, для сдерживания России этого мало, но у нас же и своя армия останется. Кстати, ее сокращение неизбежно будет предметом переговоров. Нам нужно сохранить мощную боеспособную армию, и чтобы с другой стороны было сокращение как минимум до довоенного уровня", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Что касается контингента из 40 тысяч, скорее всего, на Западе есть приблизительные подсчеты, сколько нужно человек для контроля прекращения огня вдоль фронта свыше 1000 км. Но то, что партнеры Украины говорят о потенциальной готовности, это очень хорошо, добавил собеседник.

Что об иностранных войсках говорят в Украине

Тема участия иностранных сил в войне на стороне Украины периодически поднималась на уровне заявлений. В том числе в связи с появлением северокорейских войск в Курской области РФ. В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что был бы не против помощи, но партнеры относятся к идее скептически, поэтому Украина никогда не настаивала.

"Это не может быть только нашей публичной волей, потому что иначе это может разрушить всю другую поддержку, и мы не можем рисковать потерей поддержки, как у нас уже есть", - констатировал он.

Что касается миротворцев, в ноябре РБК-Украина со ссылкой на источники в высшем военно-политическом руководстве страны писало, что идея с европейскими силами в том или ином виде появится в окончательном плане Трампа. Что полностью укладывается в его концепцию "безопасность Европы - это дело самих европейцев".

Но в самой Украине отношение к этой идее было прохладным, так как введение миротворцев - это фактически согласие на заморозку на неопределенный срок, неприемлемую для Киева. Теперь же украинские власти, похоже, более открыты к обсуждениям.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили. Я сказал, мы больше чем кто-то в мире хотим окончания войны. И, безусловно, дипломатическое окончание войны принесет большее сохранение жизней. И мы хотим этого. Но я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: вы увидите, что Путин не хочет окончания этой войны, поэтому его нужно заставить", - рассказал о парижской встрече президент Зеленский.

Фото: Зеленский подтвердил, что обсуждал с Трампом заморозку войны с Россией (president.gov.ua)

Проблема в том, что, если о прекращении огня и договорятся, это не снимает военные угрозы для Украины.

"Кто нам гарантирует безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля (Макрона, - ред.). Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь до этого ясное понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО", - добавил он.

Просто так взять и разместить иностранные войска не получится. Необходима работа с партнерами, соглашение об отправке войск, отдельное решение Верховной Рады о допуске иностранного контингента, его задачах и даже вооружении.

Сегодня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Украина готова говорить о размещении иностранных войск на своей территории. "Украина готова говорить обо всем, что работает", - сказала она в интервью Politico.

Каким может быть формат и согласится ли Россия

Размещение любых иностранных войск, в том числе миротворческой миссии будет возможным лишь как итог договоренностей о прекращении огня, объясняет Владимир Фесенко.

"У меня большие сомнения, что Россия согласится, чтобы эти функции выполняли союзники Украины. В теории она может согласиться на нейтральный вариант. Например, на "голубые каски" ООН или техническую миссию по контролю прекращения огня, как было с участием ОБСЕ поле минских соглашений", - отметил он.

С одной стороны, опыт "Минска" показал, что подобная миссия не обеспечит постоянное прекращение огня. С другой, тех же поляков, британцев и французов Москва будет воспринимать как союзников Украины. И если она против Украины в НАТО, то будет против и присутствия войск стран-членов НАТО.

Тем не менее не стоит полностью отбрасывать такой сценарий, так как рациональное зерно здесь есть. Поскольку в территориальном вопросе - тупик, гарантии безопасности станут одним из приоритетов для Украины, считает Фесенко.

"Если нам отказывают в приглашении в НАТО, выбора у нас нет, но что-то должно быть взамен. Один из вариантов - размещение миротворцев вдоль линии фронта. Или еще лучше - размещение войск тех стран, кто согласится. Я бы рассматривал это не как миротворческую миссию, а именно как гарантию безопасности на перспективу", - рассказал собеседник.

По его словам, РФ будет против, но, если настаивает на том, чтобы Украины не было в НАТО, нужно согласовать гарантии для Украины. С этой точки зрения все то, что происходит и с французской, и с польской стороны говорит, как минимум, о развитии идеи о практических гарантиях.

"Думаю, через некоторое время - до мирных переговоров с Россией или после - сформируется "коалиция решительных" в поддержку Украины. А дальше мы, скорее всего, будем с ней работать по поставкам оружия, возможности отправки войск и так далее", - сказал политолог.

Конкретных предложений по иностранным войскам в Украине пока нет. Сегодня польский премьер Дональд Туск дал понять, что на данном этапе его страна не рассматривает вариант с отправкой своих военных.

Как пишет Reuters, в Европе нет консенсуса, поэтому обсуждается идея создания коалиции из 5 или 8 стран, которые смогут действовать на основе двусторонних соглашений с Украиной. По мнению Фесенко, войти в нее могут больше, чем восемь стран.

"Так или иначе, прямо или косвенно, но в коалиции могут быть Франция, Польша и страны Балтии - это уже пять стран. Великобритания и нордические страны - уже десять. И я вполне допускаю, что после парламентских выборов может присоединиться Германия. А еще Нидерланды, хотя там могут возникнуть определенные сложности", - добавил он.

При подготовке текста использовались: публикации Reuters, Politico, Le Monde, Rzeczpospolita, The Telegraph, комментарии главы Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.