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Запад считает, что Путин не изменит свой курс в войне против Украины до выборов в США, - CNN

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высшие должностные лица США и Европы обеспокоены тем, что российский диктатор Владимир Путин учитывает президентские выборы в США в 2024 году в своем плане войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По их мнению, Путин надеется на поражение Джо Байдена в президентской гонке в следующем году, что заставит Соединенные Штаты сократить поддержку Украины и улучшит переговорную позицию России.

Один из американских чиновников заявил, что у них "нет сомнений" в том, что Путин "пытается продержаться" до выборов 2024 года.

Другой источник, знакомый с разведданными, сказал: "Путин знает, что Трамп ему поможет. Как и украинцы, и наши европейские партнеры. И хотя мы не видели ничего прямого на этот счет, я считаю, что все так думают".

Один из европейских дипломатов заявил изданию, что, по их мнению, попытка России дотянуть войну в Украине до выборов в США "является именно планом Путина".

У США пока нет четких данных о том, что думает Путин, и намеренно ли он затягивает войну в надежде на победу Дональда Трампа или республиканцев на президентских выборах.

Однако выборы в следующем году остаются ключевым фактором, который, по мнению ведущих западных специалистов в области национальной безопасности, разведки и дипломатии, повлияет на решения Путина в Украине, что еще больше снижает вероятность того, что война будет разрешена до конца следующего года.

Выборы США в 2024 году

5 ноября 2024 года состоятся 60-е выборы президента США. Сейчас свои кандидатуры подали более 15 политиков - среди них даже племянник Кеннеди Роберт. Однако основными кандидатами все еще остаются Байден и Трамп.

Сейчас по Трампу открыто сразу несколько уголовных производств, тем не менее, это не помешает ему принять участие в гонке. Более того, в случае победы он может отменить приговор суда.

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