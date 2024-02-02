Запад должен обеспечить поражение России в Украине, - глава Минобороны Британии

По его словам, режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной в Украине и могут начать нападения на западные страны, если решат, что у них "закончилась затяжка".

"Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за нами, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь - это путь, который всегда побеждает", - заявил он.

Шаппс сказал, что Британия "живет во все более опасные времена", и сообщил, что в прошлом месяце набор в армию увеличился более чем в два раза на фоне растущих опасений конфронтации с Москвой.

Нападение РФ на НАТО

Недавно западные СМИ сообщали о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не постеснялся бы" напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.

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