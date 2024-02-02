RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Запад должен обеспечить поражение России в Украине, - глава Минобороны Британии

Фото: министр обороны Британии Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад должен обеспечить поражение России в Украине, иначе он рискует подвергнуться нападению со стороны диктаторских режимов, таких как Китай.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за войной в Украине и могут начать нападения на западные страны, если решат, что у них "закончилась затяжка".

"Режимы, которые не верят в демократию, наблюдают за нами, и мы должны продемонстрировать, что демократический путь - это путь, который всегда побеждает", - заявил он. 

Шаппс сказал, что Британия "живет во все более опасные времена", и сообщил, что в прошлом месяце набор в армию увеличился более чем в два раза на фоне растущих опасений конфронтации с Москвой.

Нападение РФ на НАТО

Недавно западные СМИ сообщали о планах России напасть на страны НАТО. В частности, были обнародованы сценарии, а также инфографики. Чиновники тем временем уже начали призывать готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось после публикации немецкого таблоида Bild, якобы получившего секретный документ "Оборона альянса-2025".

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что российский диктатор Владимир Путин "не постеснялся бы" напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

Более подробно об этом, военные потенциалы России и НАТО, а также о том, как может развиваться конфликт, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины