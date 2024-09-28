В новом докладе, полученном союзниками, говорится от том, что одна из китайских компаний отправила в Россию для испытаний ряд специально разработанных военных беспилотников. Их конечным пунктом назначения была Украина.

По словам западного чиновника, который не раскрыл название компании, сделка состоялась в 2023 году. Однако теперь есть явные доказательства того, что китайские компании поставляют РФ смертоносное оружие для использования в Украине.

"Хотя китайское правительство может и не признавать этого, ему будет трудно скрывать свою растущую поддержку", - добавил чиновник, обвинив Пекин в причастности или осведомленности о поставках.

Кроме того, источники издания подтвердили сообщение Reuters, опубликованное в начале недели, о том, что РФ, как полагают, создала в Китае программу по разработке и производству ударных беспилотников дальнего радиуса действия для использования в войне против Украины.

В одном из документов говорится, что ИЭМЗ "Купол", дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей", разработало и провело летные испытания новой модели беспилотника "Гарпия-3" (G3) в Китае с помощью местных специалистов.

В этом году ИЭМЗ "Купол" направил в Минобороны России отчет о проделанной работе. В последующих отчетах предприятие сообщило министерству обороны, что ему удалось наладить масштабное производство беспилотников, включая G3, на заводе в Китае, чтобы это оружие могло быть задействовано в войне против Украины.

В то же время представитель НАТО в комментарии The Times отметил, что информация, предоставленная изданиям, "вызывает глубокую обеспокоенность, и союзники проводят консультации по этому вопросу".

"Китай стал решающим фактором, способствующим войне России в Украине, предоставляя технологии двойного назначения для поддержания российской оборонной промышленности. Китайское правительство обязано следить за тем, чтобы его компании не оказывали смертоносной помощи России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, не затрагивая при этом свои интересы и репутацию", - добавил источник.

Тем временем Фабиан Хинц, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, оборонного аналитического центра в Лондоне, сказал, что если китайское правительство знает о происходящем, то это "новый уровень поддержки российских военных усилий".

"Хотя известно, что эта страна оказывает России поддержку товарами двойного назначения, мы пока не видели доказательств поставки целых систем", - сказал он.

ИЭМЗ "Купол" и "Алмаз-Антей" не ответили на комментарии, когда к ним обратилось агентство Reuters.

В свою очередь представитель посольства Китая в Великобритании заявил, что они "не в курсе конкретных деталей".

"Китай осуществляет строгий экспортный контроль над беспилотниками и всегда строго контролирует военные беспилотники и беспилотники двойного назначения в соответствии с законами и правилами", - добавил он.

Также представитель заявил, что позиция и практика Китая были последовательными, что резко контрастирует с двойными стандартами некоторых стран в отношении продажи оружия и их поведением, подливающим масла в огонь украинского кризиса.

"Китай всегда придерживался "объективной и справедливой позиции по украинскому кризису" и "активно выступал за мир и способствовал переговорам", - добавил пресс-секретарь.