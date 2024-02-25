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Запад должен быть смелее в вопросе конфискации российских активов, - премьер Британии

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны Запада должны смелее подходить к конфискации российских активов, которые они заморозили после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы должны быть смелее, нанося удары по российской военной экономике. И мы должны быть смелее, блокируя сотни миллиардов замороженных российских активов", - сказал Сунак.

Он также подчеркнул, что Украина по-прежнему нуждается в большем количестве оружия дальнего действия, беспилотниках и боеприпасах, а также в другой военной помощи.

Кроме того, премьер Британии призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

"Мы никогда не должны недооценивать то, что США сделали для Украины и евроатлантической безопасности. Я призываю их продолжать эту поддержку, и я уверен, что они это сделают", - добавил он.

Конфискация активов РФ

Соединенные Штаты, Европейский Союз и ряд стран "Большой семерки" раздумывают над тем, как лучше всего использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

В конце 2023 года США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Однако согласно проекту заявления, страны G7 вновь подтвердят, что активы российского центрального банка будут оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не согласится возместить ущерб, который она нанесла Украине. По оценкам Всемирного банка, экономические потери Украины от российского вторжения составляют 499 млрд долларов.

Позже в МВФ заявили, что конфискация российских активов должна иметь твердую правовую основу, чтобы избежать потенциальных юридических рисков и последствий для международной валютной системы.

 

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