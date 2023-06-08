Запад не готов дать Украине гарантии безопасности, но рассматривает альтернативы, - Politico
Украина хочет получить от НАТО или отдельных партнеров гарантии безопасности долгосрочного действия. Но на Западе пока не готовы это сделать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам пяти европейских дипломатов, с которыми поговорило издание, страны Запада до сих пор не пришли к общему мнению о том, как реагировать на призывы Украины о гарантиях безопасности. Некоторые европейские чиновники не понимают сути таких гарантий.
"Иногда трудно понять, о чем мы говорим", - заявил один из дипломатов.
Что хочет Украина
Украинские власти неоднократно отмечали, что хотят вступления страны в НАТО. В период войны и до официального членства Украина хочет получить гарантии безопасности. Они заключаются в военной и другой поддержке нашей страны.
Также президент Владимир Зеленский подчеркивал, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, Украина ожидает получить четкие заявления о вступлении или дорожную карту членства.
Мнения разделились
Собеседники Politico отмечают, что пока союзники и партнеры не определились, кто должен предоставить Украине гарантии безопасности. Очевидно, что украинские власти ожидают политического решения от альянса, но в то же время идут обсуждения с конкретными странами.
Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Риши Сунак заявляли о долгосрочной поддержке Украины. Макрон сказал, что Париж видит ее как "нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноправным членством в НАТО".
Бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд отметил, что лучший вариант для Украины - это полноправное членство и "железные гарантии" по 5 статье альянса. По его словам, есть много других рассматриваемых вариантов - от двусторонних договоров до фактических политических обязательств.
Одним из предложений является договор безопасности, разработанный Зеленским и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Он предполагает, что основная группа союзников обяжется укреплять оборону Украины в течение многих лет и оказывать как военную, так и не военную помощь.
Другие варианты
Отдельная группа западных чиновников считает, что лучше поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, чтобы расширить ее собственную оборонную промышленность. В НАТО говорят, что это было бы подобно связям США и Израиля и "промежуточной договоренности" до вступления.
Собеседники издания отмечают, что чаще в обсуждениях звучат не гарантии безопасности, а скорее "обязанности" поддерживать Украину, то есть "долгосрочное обеспечение средствами для защиты".
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить от НАТО гарантии безопасности "на бумаге".
При этом глава государства подчеркнул, что некоторые страны НАТО по-прежнему боятся Россию, поэтому не готовы видеть Украину в союзе.
Детальнее о том, что Украина хочет получить на летнем саммите НАТО и чего ждать от альянса - читайте в материале РБК-Украина.
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