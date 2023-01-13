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Запад помогает Украине подготовиться к контрнаступлению весной, - NYT

Фото: Запад, вероятно, помогает Украине подготовиться к наступлению весной (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Западные партнеры, вероятно, помогают Украине подготовиться к возможному наступлению России весной или развивать новые атаки для освобождения территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Издание отмечает, что решение ряда стран предоставить украинскому войску тяжелое вооружение говорит о том, что Украина готовится к усилению боевых действий.

"Украина намерена продолжить свое собственное военное наступление либо зимой, либо после "грязной" поры весной. Россия также говорит о весеннем наступлении, сказал высокопоставленный представитель западной разведки, и Украина "не хочет, чтобы они перевели дыхание" между нынешней порой и началом нового усиленного раунда боевых действий", - отмечают авторы издания.

При этом в СМИ напомнили, что страны Запада в последние недели перешагнули барьеры по военной помощи Украины. Речь идет о решениях США и Германии предоставить системы ПВО Patriot, а также о передаче легких танков и бронированных машин Францией, США и Германией.

Издание предполагает, что возможность передачи Украине западных танков теперь очень реальна, поскольку ВСУ добились значительных успехов на поле боя. Кроме того, NYT подчеркивает, что Запад хорошо понимает вероятность нового наступления России в годовщину войны или весной.

Эксперт по обороне Камилла Гранд считает, что намерения Кремля мобилизовать еще сотни тысяч россиян частично подтолкнули Запад к дебатам о танках, "чтобы дать возможность украинским силам добиться значительного прогресса уже сейчас".

Украина же в свою очередь неоднократно говорила о необходимости большего количества бронированной техники. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что для изменения ситуации на фронте необходимо около 300 западных танков и около 600 боевых бронированных машин.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может пойти в новое наступление весной, поэтому Украине следует подготовиться к этому.

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