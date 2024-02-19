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Запад был слишком оптимистичен в отношении войны в Украине в 2023 году, - Бауэр

Фото: глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад был слишком оптимистичен в отношении войны России против Украины в 2023 году.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Запад был "слишком оптимистичен в отношении войны в 2023 году", полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, которые им нужны, они победят". 

"Мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году. Сам факт того, что Украина все еще является суверенным государством и что украинцы вернули себе 50 процентов того, что россияне забрали в 2022 году, просто поразителен", - заявил Бауэр. 

Мюнхенская конференция по безопасности-2024

С 16 по 18 февраля прошла ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в сфере глобальной безопасности. Одной из ключевых тем была финансовая помощь Украине.

Во время выступления на панели собрания, министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что через 5-8 лет Россия нападет на одну из стран ЕС и НАТО и призвал подготовиться к "худшему сценарию".

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продлить боевые действия на годы.

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