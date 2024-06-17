Запад видит в КНР потенциального врага, - The New York Times

Запад больше не рассматривает Китай как потенциального партнера и видит в нем геополитического соперника. Об этом свидетельствуют итоги прошедшего в Италии саммита G7.

"В итоговом коммюнике есть 28 ссылок на Китай, почти все они описывают Пекин как злостную силу. Контраст с изображением Китая всего несколько лет назад резок", - отмечает автор материала.

На предыдущих саммитах крупнейшие экономики Запада часто говорили о сотрудничестве с Пекином в контексте борьбы с изменением климата, противостояния терроризму и распространению ядерного оружия. И хоть КНР никогда не приглашали в G7, однако, Пекин часто описывали как "партнера", в частности поставщика товаров и рынок сбыта для западных товаров.

Даже после полномасштабного вторжения России в Украину Запад смотрел на Китай, как на силу, которая сдерживает Кремль от ещё большей эскалации.

"Больше этого не будет. В этом году Китай и Россия часто обсуждались на одном дыхании и в тех же угрожающих выражениях, что, возможно, является естественным результатом их углубления партнерства", - добавили в издании.

Автор также приводит слова президента США Джо Байдена, который сказал, что Китай поставляет не оружие для войны в Украине, а способность производить это оружие и доступные технологии для этого.

"Так что это, по сути, помощь России", - заявил глава американского государства

Теперь в коммюнике саммита G7 присутствуют прямые обещания ввести санкции против китайских компаний, которые поддерживают военную машину РФ. По данным The New York Times, внутри администрации Байдена растет убеждение, что Си Цзиньпин за последний год изменил свое отношение к войне в Украине, и теперь Пекин намерен все больше поддерживать Россию.

Издание отмечает, что нарастающая враждебность Запада к Китаю связана не только с его ролью в поддержке захватнических стремлений Москвы. Пекин обвиняют в серии серьезных хакерских атак на американскую и европейскую критические инфраструктуры. Американские официальные лица говорят, что киберактивность Китая является подготовкой к возможной войне с Тайванем, во время которой Пекин попытается парализовать США остановкой их критической инфраструктуры.