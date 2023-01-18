Запад адаптирует военную помощь Украине, - Блинкен

Он отметил, что Вашингтон оказывал Киеву, развивалась на протяжении всей войны, поскольку Соединенные Штаты полны решимости дать Украине "то, что ей нужно для успеха на поле боя".

"По мере того, как эта агрессия развивалась, развивалась и наша помощь Украине, чтобы убедиться, что у нее есть все необходимое, чтобы противостоять агрессии", - сказал Блинкен.

Он также анонсировал больше объявлений касательно встречи в формате "Рамштайн". Блинкен не стал вдаваться в подробности о том, что еще США могут предоставить Украине.

"Мы продолжаем адаптироваться на этом пути. В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя", - сказал госсекретарь.

Он повторил, что самый быстрый способ положить конец войне - это "дать Украине сильную руку на поле боя", что, по его словам, и делают США.

Напомним, глава Пентагона Остин в контексте предстоящей встречи "Рамштайн" отметил, что Штаты будут поддерживать Украину, пока это будет необходимо.

Также РБК-Украина рассказывало, что известно о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.