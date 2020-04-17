Забруднення повітря у 3 рази вище за норму, але без цезію: що відомо про дим у Києві

Дим у Києві, який спостерігався у столиці вчора та сьогодні, призвів до забруднення повітря у 2-3 рази вище за норму. Разом з тим, в Укргідрометцентрі наголосили, що зростання по цезію 137 в атмосферному повітрі не виявлено, детальніше про ситуацію - у матеріалі РБК-Україна.

Пожежа у Чорнобильській зоні локалізована

За повідомленням ДСНС, пожежу у Чорнобильській зоні має дуже велику площу, хоча людських і матеріальних ресурсів достатньо, погодні умови не дозволяють працювати дуже швидко. При цьому пожежа розвивається дуже швидко, зараз вона локалізована, але на таких площах відбувається тління лісової підстилки, трави.

Як відомо, вчора, 16 квітня, столицю накрила пилова буря та ураганний вітер. Негода спровокувала повторне виникнення пожежі у Чорнобильській зоні, яку до цього майже два тижні гасили рятувальники. Крім того, вчора виникла масштабна пожежа у Житомирській області. А вже у другій половині дня Київ затягнуло димом. Як повідомляла столична влада, причиною диму стала не пилова буря, а саме пожежі.

Укргідрометцентр заявив про високе забруднення повітря у Києві

Глава Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда заявив, що Укргідрометцентр веде постійний моніторинг забруднення по всій Україні і підтвердив, що повітря у Києві дійсно було забруднене.

"Ми заявляємо, що протягом вчорашнього дня і сьогоднішньої ночі у Києві дійсно спостерігалося високе забруднення атмосферного повітря", - заявив він у ході брифінгу.

За його словами, найбільше забруднення було викликано твердими домішками і перевищення гранично допустимих концентрацій по всій території міста становило від 2 до 3 разів. Причиною забруднення повітря у Києві він назвав значне посилення вітру до 22 м/с, ерозію грунтів, а причиною погіршення видимості став дим, який надходив разом з повітряною масою.

Рівень забруднення повітря у Києві 17 квітня в межах норми

За даними Укргідрометцентру, станом на 17 квітня крім пилу, по інших інгредієнтах таких як діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту, формальдегід, концентрація забруднюючих речовин знаходиться в межах, які характерні для цього періоду року. При цьому Кульбіда додав, що ця концентрація може підвищуватися або знижуватися, "але нічого надзвичайного по основних забруднювачах, крім пилу, не відбувається".

"Починаючи з сьогоднішнього дня навіть по пилу ці концентрації суттєво вже впали і вони повернуться до попереднього рівня", - зазначив він.

Чорнобильська зона: зростання по цезію 137 в повітрі не виявлено

"Стосовно радіоактивного забруднення, то хочу сказати, що і в Чорнобильській зоні ведеться моніторинг і, за його даними, перевищень по рівню гамма фону залишається в межах норми, а по раіоактивних викидах під час горіння, то можна стверджувати що помітного зростання по цезію 137 в атмосферному повітрі не виявлено і вони дещо більші в зоні в горіння і зменшуються за 10 метрів від зони, яка горить", - повідомив він.

Очільник Укргідрометцентру також додав, що цезій за багато років просів глибоко в землю і верхній шар, який піддається горінню, не містить концентрацій, які предствляли б загрозу для людей.

Нових ускладнень погодної ситуації не передбачається

Як зазначив Кульбіда, найближчі 10-15 днів дощів у Києві не очікується, а температурний режим буде помірний. Разом з тим, швидкість вітру зменшується і вона буде невеликою протягом найближчих 10 днів.

"Нових ускладнень погодної ситуації та ситуації з забрудненням атмосферного повітря хімічного чи радіаційного очікувати не потрібно, їх не буде", - запевнив він.

Дим з Києві поширюється на інші області

Глава Укргідрометцентру зазначив, що забруднення, яке знаходилося на території Києва вчора і сьогодні вранці повітряними потоками переноситься далі, напрямок вітру з північного заходу на південний схід. Тож, забруднення переміщується на території Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської і інших областей. Разом з тим, по мірі переміщення відбувається перемішення повітряних мас і швидке зменшення кноцентрації забруднюючих речовин. Кульбіда запевнив, що для мешканців інших областей це зовсім безпечно.