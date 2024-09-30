Угрожающее направление. Силы обороны контролируют всю протяженность границы с Беларусью, - ГПСУ

Предыстория

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении воздушного пространства Белоруссии. Он заявил, что украинские дроны якобы залетели на территорию Беларуси, где были уничтожены силами ПВО.

Лукашенко также пригрозил ответом на подобные "провокации" и приказал опрокинуть войска и технику, в том числе РСЗО "Полонез" и ракетные комплексы "Искандер", в приграничные Гомельскую и Мозырскую области.

В то же время, украинские пограничники сообщают, что не наблюдают никаких изменений на границе с Беларусью, в частности, по перемещению военной техники.

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