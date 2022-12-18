Угрозы со стороны РФ и Китая могут привести к новому буму производства оружия в США, - NYT

На следующей неделе Конгресс должен окончательно утвердить национальный военный бюджет на текущий финансовый год, который, как ожидается, достигнет примерно 858 миллиардов долларов, что на 45 миллиардов долларов больше, чем запросил президент Джо Байден.

Согласно анализу, в случае утверждения на этом уровне бюджет Пентагона будет расти на 4,3% в год в течение последних двух лет - даже с учетом инфляции - по сравнению со средним показателем менее 1% в год в реальных долларах в период с 2015 по 2021 год, согласно анализу Центра стратегических и бюджетных оценок.

Расходы на закупки резко вырастут в 2023 году, включая 55-% увеличение финансирования армии на закупку новых ракет и 47-% увеличение финансирования закупок оружия ВМФ.

Ранее на этой неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан охарактеризовал наращивание в стратегическом плане, заявив, что война РФ против Украины выявила недостатки национальной военно-промышленной базы, которые необходимо устранить, чтобы Штаты "могли поддерживать Украину, и иметь возможность справляться с непредвиденными обстоятельствами в других частях мира".

Крупнейший в США военный подрядчик Lockheed Martin заказал у Пентагона собственные ракетные военные заказы на сумму более 950 миллионов долларов, отчасти для пополнения запасов, используемых в Украине. Армия заключила с Raytheon Technologies контракты на сумму более 2 миллиардов долларов на поставку ракетных систем для расширения или пополнения вооружений, используемых для помощи Украине.

"Мы прошли через шесть лет "Стингеров" за 10 месяцев. Поэтому нам потребуется несколько лет, чтобы пополнить запасы и пополнить запасы", - сказал исполнительный директор Raytheon Грегори Дж. Хейс в интервью ранее в этом месяце, имея в виду 1600 переносных зенитных ракет компании, отправленных правительством США в Украину.

Как отмечается в публикации, эти контракты - лишь передний край того, что должно стать новым масштабным наращиванием обороны в Штатах. Военные расходы в следующем году должны достичь самого высокого уровня с поправкой на инфляцию со времен пиковых затрат на войны в Ираке и Афганистане в период между 2008 и 2011 годами и второго по величине с поправкой на инфляцию уровня со времен Второй мировой войны. Это больше, чем бюджеты следующих 10 крупнейших правительственных агентств вместе взятых.

Еще больше заказов поступает военным подрядчикам от союзников США в Европе и Азии, поскольку они тоже пришли к выводу, что должны делать больше, чтобы вооружиться против растущих глобальных угроз. В этом месяце Япония предприняла шаги, чтобы удвоить свои расходы на оборону в течение следующих 5 лет, отказавшись от пацифистской позиции, которую она в значительной степени придерживалась с 1945 года.

"И ничто из этого не включает предполагаемые 18 миллиардов долларов, что планируются, но теперь задержанных поставок оружия Соединенными Штатами, чтобы вооружить Тайвань против возможного нападения Китая в будущем", - указано в материале.

Сочетание российской войны против Украины и растущего консенсуса в отношении наступления новой эры конфронтации сверхдержав побуждает к усилиям по обеспечению того, чтобы военно-промышленная база могла реагировать на всплески спроса. В некоторых случаях этот вопрос становится неотложным, поскольку США и их союзники по НАТО стремятся сохранить поставки оружия в Украину, не сокращая свои собственные запасы до тревожного уровня.

ВСУ израсходовали многолетние ракетные мощности западных поставщиков за считанные месяцы. В то же время подрядчики по-прежнему обеспокоены инвестициями для удовлетворения растущего спроса на оружие, которое может снова иссякнуть, когда война закончится или политический курс изменится, пишет NYT.

В публикации обращается внимание, что ежегодный закон о военных разрешениях, принятый Сенатом в четверг, запрещает ВВС и ВМС списывать устаревшие системы вооружений, которые военные хотели бы вывести из эксплуатации, включая определенные транспортные самолеты C-130 или истребители F-22. В то же время он включает в себя дополнительные миллиарды долларов на строительство новых кораблей и самолетов, даже больше, чем просил сам Пентагон, в том числе 2,2 миллиарда долларов только на дополнительный ракетный эсминец, управляемый ВМС, по данным сенатского комитета по вооруженным силам.

Также требуется 678 миллионов долларов на расширение заводов по производству боеприпасов в таких местах, как Скрэнтон, штат Пенсильвания; Мидлтаун, Айова; и Кингспорт, штат Теннеси, где подрядчики работают с армией над производством боеприпасов, которые украинские артиллерийские расчеты сжигают с угрожающей скоростью.

Расходы могут быть еще выше, поскольку Конгресс также рассматривает запрос на дополнительные 21,7 миллиарда долларов для Пентагона сверх уже расширенного годового бюджета на 2023 год, чтобы выделить больше денег на пополнение запасов материалов, используемых в Украине.

"Мы должны взять на себя обязательства перед (военной, - ред.) отраслью. Тогда отрасль сделает шаг вперед, чтобы перезапустить или расширить свои производственные линии", - сказал сенатор Деб Фишер, республиканец от штата Небраска и член сенатского комитета по вооруженным силам.

Один только этот шаг предполагает, что в ближайшие 3 года могут быть получены дополнительные заказы на вооружение на сумму 73 миллиарда долларов, контракты, которые в значительной степени принесут пользу крупным игрокам, таким как Lockheed и Raytheon, согласно анализу Майлза Уолтона, аналитика военной промышленности из исследовательской фирмой с Уолл-Стрит Wolfe Research.

Эти тенденции помогают объяснить поведение на фондовом рынке крупных военных подрядчиков, небольшая группа которых контролирует большую часть продаж Пентагону. В этом году цены на акции Lockheed и Northrop Grumman подскочили более чем на 35% на рынке, основные индексы которого в целом за год снизились.