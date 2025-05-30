Угрожает отношениям с ЕС: комитет ВР поддержал проект закона об АРМА

Проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики под председательством Председателя Комитета Анастасии Радиной. Она же и является соавтором этого проекта №12374-д.

Это альтернативный правительственному проект закона, который резко критиковался представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.

Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает выполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.