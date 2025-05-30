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Угрожает отношениям с ЕС: комитет ВР поддержал проект закона об АРМА

Фото: комитет ВР поддержал проект закона об АРМА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект по АРМА, который получил критику от антикоррупционных органов как угрожающий антикоррупционной реформе и несущий угрозу для выполнения Украиной обязательств перед ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"ТСН".

 

Проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики под председательством Председателя Комитета Анастасии Радиной. Она же и является соавтором этого проекта №12374-д.

 

Это альтернативный правительственному проект закона, который резко критиковался представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.

Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает выполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.

 

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