Угрожает штраф. Водителям напомнили о важности следить за номерными знаками авто

"Закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле - это нарушение ПДД", - отметили в полиции.

По словам правоохранителей, запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, который:

не принадлежит этому средству;

не соответствует требованиям стандартов;

закрепленный в не установленном для этого месте;

закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;

загрязненный, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;

перевернутый или неосвещенный;

с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных правилами дорожного движения;

так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

В полиции напомнили, что за нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность, что влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

"Помните, что правильно закрепленный и читаемый номерной знак это ваша обязанность и проявление ответственности перед другими участниками движения", - добавили правоохранители.

Напомним, мы писали, что с ноября прошлого года украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе.

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