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Угрожает штраф. Водителям напомнили о важности следить за номерными знаками авто

Фото: украинцам напомнили об уходе за номерными знаками авто (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители призвали водителей обращать внимание на состояние номерных знаков своих авто, ведь в некоторых случаях пренебрежение этим может привести к штрафу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Киева.

"Закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле - это нарушение ПДД", - отметили в полиции.

По словам правоохранителей, запрещается управлять транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, который:

  • не принадлежит этому средству;
  • не соответствует требованиям стандартов;
  • закрепленный в не установленном для этого месте;
  • закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
  • с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию;
  • загрязненный, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;
  • перевернутый или неосвещенный;
  • с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных правилами дорожного движения;
  • так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

В полиции напомнили, что за нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность, что влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

"Помните, что правильно закрепленный и читаемый номерной знак это ваша обязанность и проявление ответственности перед другими участниками движения", - добавили правоохранители.

Напомним, мы писали, что с ноября прошлого года украинцы могут получить водительское удостоверение без обучения в автошколе.

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