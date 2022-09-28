Угроза ядерного удара со стороны России наивысшая с 24 февраля, но все еще маловероятна, - CNN

В США считают, что вероятность применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии РФ. Однако такой вариант все еще остается маловероятным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Согласно многим источникам издания, угроза применения тактического ядерного оружия, безусловно, повысилась. При этом отмечается, что общая оценка ситуации не изменилась, и пока нет никаких признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие в ближайшее время.
Несколько чиновников по обороне США, которые также заявили, что не видят признаков того, что РФ перемещает ядерное оружие, заявили, что они верят в возможность США обнаружить движение даже небольших тактических боеголовок.
Также отмечается, что общая оценка правительства США в том, что угроза выше, чем раньше, основывается прежде всего на риторике Путина и анализе его мышления на фоне потерь России в Украине, а не на любых твердых данных о том, что РФ серьезнее взвешивает ядерный вариант.
Отметим, что США и Запад усилили разведывательные действия из-за постоянных угроз ядерного удара со стороны Кремля.
В Штатах также рассказали, какое оружие может применить Россия в случае ядерного удара.
Кроме того, по данным западных СМИ, европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если российский президент нанесет ядерный удар по Украине.
Как известно, президент РФ Путин в своем обращении угрожал странам Запада применить ядерное оружие, отметив, что его заявление якобы "не является блефом".
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