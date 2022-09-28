Угроза ядерного удара со стороны России наивысшая с 24 февраля, но все еще маловероятна, - CNN

В США считают, что вероятность применения президентом России Владимиром Путиным тактического ядерного оружия в войне против Украины является самой высокой с начала полномасштабной агрессии РФ. Однако такой вариант все еще остается маловероятным.

Согласно многим источникам издания, угроза применения тактического ядерного оружия, безусловно, повысилась. При этом отмечается, что общая оценка ситуации не изменилась, и пока нет никаких признаков того, что Россия планирует использовать ядерное оружие в ближайшее время.

Несколько чиновников по обороне США, которые также заявили, что не видят признаков того, что РФ перемещает ядерное оружие, заявили, что они верят в возможность США обнаружить движение даже небольших тактических боеголовок.

Также отмечается, что общая оценка правительства США в том, что угроза выше, чем раньше, основывается прежде всего на риторике Путина и анализе его мышления на фоне потерь России в Украине, а не на любых твердых данных о том, что РФ серьезнее взвешивает ядерный вариант.