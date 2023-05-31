RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угроза остается. Украинцев предупредили о возможных новых атаках России

Фото: украинцев просят не игнорировали воздушные тревоги (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ракетные и дроновые атаки России могут повториться. Украинцев предупредили об угрозе новых обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Военные предупреждают, что, несмотря на паузы, оккупанты могут снова атаковать Украину. Поэтому граждан просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Уровень угрозы ракетно-дроновых атак остается чрезвычайно высоким. Даже когда враг берет паузу, он не отказывается от коварных замыслов", - говорится в сообщении.

При этом по состоянию на утро Россия вывели на боевое дежурство в Черное море 9 кораблей. Среди них три ракетоносителя, два из которых - подводные. Общий залп может составлять 16 крылатых ракет "Калибр".

Россия массированно атакует Украину

За май российские оккупанты почти 20 раз массированно обстреливали Украину, в основном это происходило ночью.

Чаще всего враг выпускал дроны-камикадзе по Киеву, однако силы ПВО сбивали большинство из них. Кроме того, в этом месяце россияне атаковали Украину аэробалистическими ракетами "Кинжал", а также обстреливали из ОТРК "Искандер", выпуская как крылатые, так и баллистические ракеты.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия увеличила частоту атак, поскольку, вероятно, накопила ресурсы.

О том, почему россияне все чаще бьют по столице - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроновракетиракетный ударВойна в УкраинеВойна России против УкраиныРоссийская Федерация